Тимошенко пообещала предотвратить продажу земли и позаботиться о развитии села

Защитить землю от распродажи и права крестьян, предоставить адекватные условия для кредитования, увеличить количество фермерских хозяйств до уровня Польши и открыть собственный рынок продуктов – это путь развития агросектора Украины.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время встречи с аграриями в Киеве.

Лидер "Батьківщини" убеждена, земля – уникальный потенциал для создания среднего класса в Украине. Именно поэтому это направление должно реализовываться четко.

Прежде всего, отметила председатель партии, нам надо сделать так, чтобы с единоличников рождались фермеры, а из них – мощные сельхозпроизводители, а сельхозпроизводители чувствовали себя комфортно: "Такой эволюционный ряд приведет нас к результату Польши, где 2-2,5 млн фермерских хозяйств (когда в Украине лишь 20-30 тыс.)".

Также для развития агросектора государство должно предоставлять максимальную поддержку фермеров и малых и средних сельхозпредприятий. В частности, речь идет о правовой защите земли крестьян и предоставление адекватных условий для кредитования на развертывание производства.

Так, заверила Юлия Тимошенко, надо изменить политику Нацбанка и предоставлять кредиты под 2-5% годовых, как в Европе, а не 20%, как сейчас у нас, и не под залог, а под страховку.

Юлия Тимошенко ba.org.ua

Следующие шаги для развития отрасли – единый налог на гектар земли, а также переход от сырьевой к переработанной продукции.

И последнее, что нужно, – продлить мораторий на рынок земли: "Если сейчас новый парламент отменит мораторий на продажу земли и запустит дикий рынок, то пойдет массовая скупка земля для спекулятивных целей".

Тимошенко предупредила, что ее команда сделает все, чтобы донести эту информацию и уберечь от распродажи земли партии "Слуга народа" и "Голос".

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