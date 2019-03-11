Tesla заметно поднимет цены на автомобили по всему миру: что произошло

Американская компания Tesla повысит цены на седаны Model S и кроссоверы Model X.

Подорожание электромобилей составит 3% и произойдет по всему миру, говорится на сайте производителя.

Рост стоимости связан с пересмотром недавно объявленной политики по сокращению числа розничных магазинов. Изначально в Tesla хотели закрыть большую часть офлайн-магазинов, что позволило бы снизить издержки и на 6% удешевить автомобили.

"Это станет очень сильной конкурентной стороной Tesla. Это будет фундаментальное долгосрочное конкурентное преимущество Tesla, которое может воспроизвести только стартап. В 2019 году люди просто хотят покупать вещи онлайн", – отмечал главный исполнительный директор компании Илон Маск.

Однако в итоге американская компания провела тщательную оценку каждой локации, в которой открыты фирменные точки и сменила решение.

"Последние две недели мы тщательно оценивали каждую торговую точку Tesla и решили сохранить значительно больше магазинов, чем было объявлено ранее", – говорится в сообщении.

В частности, Tesla уже закрыла 10% розничных точек продаж. Еще 20% точек проходят процесс оценивания, а остальные магазины продолжат свою работу.

Tesla

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маск покинул пост главы Tesla на три года. На такую сделку с властями бизнесмен пошел после обвинения в мошенничестве с котировками акций фирмы посредством своих твитов. В частности, в августе 2018 года он написал о готовности преобразовать Tesla в частную компанию. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

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