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Террористы "ЛНР" решили припугнуть бизнес: как ударили

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Террористы "ЛНР" внедрили новый налоговый платеж для тех, кто не зарегистрирован на оккупированной территории Луганской области.

Как сообщают местные террористические сайты, соответствующий "закон" вступил в силу 9 марта. Отмечается, что речь идет якобы о специальном фиксированном сборе на период действия военного положения.

"Плательщиками фиксированного сбора для нерезидентов будут юридические лица – нерезиденты, которые осуществляют деятельность на территории "ЛНР" через филиалы, которые прошли аккредитацию в соответствии с действующим законодательством "ЛНР", – сообщили оккупанты.

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Отмечается, что сами оккупанты могут по своему решению устанавливать размер сбора и изменять его.

"Уплата фиксированного сбора для нерезидентов с нарушением сроков, предусмотренных для уплаты фиксированного сбора для нерезидентов, влечет наложение на филиалы иностранных юридических лиц штрафной (финансовой) санкции в размере 3% от суммы несвоевременной уплаты", – сообщили представители террористических властей.

"ЛНР"

"ЛНР"

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Луганске катастрофически упали цены на жилье. Многие риэлторы не рекомендуют жителям города продавать свои квартиры до выборов президента Украины, надеясь, что после марта ситуация изменится.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРналоги
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