"Теплее на два градуса": украинцам рассказали, как дешево обогреть жилье

Украинцам до начала отопительного сезона рассказали, как можно легко и не затратно утеплить жилье.

Об этом в своем материале рассказали журналисты "Сегодня". Они выяснили, как сделать это быстро и сколько это будет стоить.

Жительница Киева Иванна Скорик жалуется, что на ее кухне очень холодно. Не спасает даже батарея. "Казалось бы, у нас новые окна, поменяны были во всей квартире, но как выяснилось, они однокамерные и пропускают холод", – рассказывает киевлянка.

По ее словам, снова поменять окна нет возможности. Хотя именно здесь – одна из крупнейших зон потери тепла, особенно, если есть щели.

Менеджер строительного магазина Алексей Монькин рассказывает: "Именно через щели будет у вас выдуваться тепло. То есть это окна и дверь. Поэтому самый дешевый вариант – поролоновые уплотнители".

Монькин отметил, что такие утеплители стоят от 5 до 20 грн. "Благодаря им в квартире становится теплее минимум на два градуса. Еще столько же добавит теплосберегающая пленка, которая крепится с помощью фена. Она стоит до ста гривен", - добавил он.

Эксперты советуют не оставлять без внимания и батареи, даже если не жители не планируют их менять. "Нужно поставить зарадиаторние рефлекторы. Это своего рода фольга с утеплителем. Она позволяет не нагревать наружную стену и отражать все тепло в квартиру", – пояснил представитель компании по вопросам энергоэффективности Сергей Мишкара.

Он также сообщил, что такой материал бывает разной толщины и на любой вкус. На одну батарею он обойдется в 20-50 грн.

"Также радиатор не стоит закрывать тумбами или шторами. Они задерживают тепло, которое стремится попасть в комнату", - подчеркнул Мишкара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отопительный сезон должны начинать после того, как температура воздуха держится ниже 8 градусов тепла как минимум три дня. В некоторых городах оно может стартовать раньше 15 октября.