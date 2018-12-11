''Так и будут кровь сосать!'' Россиян разозлило требование об "умных" счетчиках

Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать за свой счет установить "умные счетчики".

Как сообщает "Коммерсантъ", вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил проработать вопрос Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Ведомства должны представить план перехода на новые счетчики в правительство до 1 марта 2019 года.

По экспертным оценкам, стоимость счетчиков составит порядка 5 тыс. рублей (2,1 тыс. грн) за штуку. В масштабах страны расходы оцениваются примерно в 130 млрд рублей (54,5 млрд грн).

Новость вызвала волну негодования среди россиян в соцсетях. Многие подчеркнули, что во всем мире за установку счетчиков платит газоснабжающее предприятие, а не потребитель.

"Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счетчики" (Коммерсантъ). Это обойдется населению почти в 130 млрд рублей. То есть с каждого из нас — примерно по 1000. А устанавливать счетчики наверняка будет компания какого-нибудь олигарха", — прокомментировал ситуацию пользователь Twitter Проф. Преображенский.

Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счетчики" (Коммерсантъ). Это обойдется населению почти в 130 млрд рублей.



То есть с каждого из нас - примерно по 1000.

А устанавливать счетчики наверняка будет компания какого-нибудь олигарха. pic.twitter.com/6kxXPeEsX2 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 11 декабря 2018 г.

Он также подчеркнул характерный момент, что власти РФ готовы обязать население платить за установку счетчиков, а газифицировать всю страну не готовы.

Пользователи выразили согласие с его мнением, некоторые добавили, что установка такого счетчика обойдется не менее чем в 9 тыс. рублей (3,8 тыс. грн).

"Такими темпами не за горами умные счетчики на воздух. Один на вдох, другой на выдох", "Они с этими счётчиками за*бали", "С обязательной ежегодной проверкой", "Доктор, 9000 рублей это стоило в Самаре летом. Цифра, с учётом всех скидок и льгот", "Пока у нас не будет нормального гражданского общества, которое в состоянии отстаивать свои жизненные интересы, а будут разобщённые жующие в*тные т*рпилы, то так и будут эти вурдалаки кровь сосать", "Ожидаемо", "Во всем мире это оплачивает поставщик ресурса. Ваше дело — потреблять", — отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российское правительство предложило рекордно повысить пенсионный возраст. Изначально предполагалось введение с 2019 года переходного периода, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года — для женщин в 2034 году. В итоге президент РФ Владимир Путин решил "смягчить" повышение пенсионного возраста для женщин.

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