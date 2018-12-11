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''Так и будут кровь сосать!'' Россиян разозлило требование об "умных" счетчиках

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Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать за свой счет установить "умные счетчики".

Как сообщает "Коммерсантъ", вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил проработать вопрос Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Ведомства должны представить план перехода на новые счетчики в правительство до 1 марта 2019 года.

По экспертным оценкам, стоимость счетчиков составит порядка 5 тыс. рублей (2,1 тыс. грн) за штуку. В масштабах страны расходы оцениваются примерно в 130 млрд рублей (54,5 млрд грн).

Новость вызвала волну негодования среди россиян в соцсетях. Многие подчеркнули, что во всем мире за установку счетчиков платит газоснабжающее предприятие, а не потребитель.

"Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счетчики" (Коммерсантъ). Это обойдется населению почти в 130 млрд рублей. То есть с каждого из нас — примерно по 1000. А устанавливать счетчики наверняка будет компания какого-нибудь олигарха", — прокомментировал ситуацию пользователь Twitter Проф. Преображенский.

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Он также подчеркнул характерный момент, что власти РФ готовы обязать население платить за установку счетчиков, а газифицировать всю страну не готовы.

Пользователи выразили согласие с его мнением, некоторые добавили, что установка такого счетчика обойдется не менее чем в 9 тыс. рублей (3,8 тыс. грн).

"Такими темпами не за горами умные счетчики на воздух. Один на вдох, другой на выдох", "Они с этими счётчиками за*бали", "С обязательной ежегодной проверкой", "Доктор, 9000 рублей это стоило в Самаре летом. Цифра, с учётом всех скидок и льгот", "Пока у нас не будет нормального гражданского общества, которое в состоянии отстаивать свои жизненные интересы, а будут разобщённые жующие в*тные т*рпилы, то так и будут эти вурдалаки кровь сосать", "Ожидаемо", "Во всем мире это оплачивает поставщик ресурса. Ваше дело — потреблять", — отметили в комментариях.

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''Так и будут кровь сосать!'' Россиян разозлило требование об "умных" счетчиках
''Так и будут кровь сосать!'' Россиян разозлило требование об "умных" счетчиках
''Так и будут кровь сосать!'' Россиян разозлило требование об "умных" счетчиках
''Так и будут кровь сосать!'' Россиян разозлило требование об "умных" счетчиках
''Так и будут кровь сосать!'' Россиян разозлило требование об "умных" счетчиках
''Так и будут кровь сосать!'' Россиян разозлило требование об "умных" счетчиках

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российское правительство предложило рекордно повысить пенсионный возраст. Изначально предполагалось введение с 2019 года переходного периода, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года — для женщин в 2034 году. В итоге президент РФ Владимир Путин решил "смягчить" повышение пенсионного возраста для женщин.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости Россиисоцсетигаз
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Очень выгодно получается если поставить счетчик на газ вообще получается платить за газ за 4человека примерно 50рублей в месяц без счетчика 240 рублей в месяц.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Уже давно кто хочет тот ставит счетчик на воду и на газ . Обоз опять переделывает скопированые новости.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Обоз, у вас же доступ к интернету имеется. Вы же СМИ, вроде бы. Счётчик стоит от 1600 до 3000 тыс. руб. Межповерочный интервал 12 лет. Снова украинцев навозом кормите? Зачем??
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минин евген
минин евген
Пупкин Сережа, так комерсант написал, кацапы снова врут?
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа, можете удалять. Я попозже снова напишу))
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