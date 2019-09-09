Суд принял неожиданное решение по делу скандального министра времен Януковича: детали

Арест недвижимости, счетов и ценных бумаг компании "КУА "Эксельсиор", фигурирующей в деле экс-главы Государственной налоговой службы (министра доходов и сборов) Александра Клименко, отменен.

Такое решение 2 сентября принял Печерский районный суд Киева. Соответствующее постановление обнародовано на сайте ЕГРСР.

Суд отменил арест земельных участков, площадью около одного гектара, двух домов и недостроев в элитном поселке Козин под Киевом, а также трех квартир в столице и Донецке, двух нежилых помещений и девяти машиномест. Суд также снял арест с почти сотни счетов и ценных бумаг на банковских счетах.

Александр Клименко ukranews.com

Имущество арестовали в июле 2019 года и передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Министра доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича подозревают в создании и участии в преступной организации, отмывании значительных средств в 2011-2017 годах, полученных преступным путем. В производстве также фигурируют четверо других подозреваемых.

Следствие считает, что компания "КУА "Эксельсиор" была использована для отмывания денег.

Скрин постановления

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 января 2018 года сотрудники АРМА, выполняя постановление Печерского суда, пытались принять в управление квартиру Клименко.

3 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов совершать любые действия касательно арестованного имущества бывшего министра доходов и сборов.

Дело так называемых вертолетных налоговиков времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича было передано в суд в марте 2019-го. Одним из руководителей схемы, вероятно, был Клименко.

19 августа Печерский районный суд Киева заочно взял Клименко под стражу.

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