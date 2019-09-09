Суд принял неожиданное решение по делу скандального министра времен Януковича: детали

Арест недвижимости, счетов и ценных бумаг компании "КУА "Эксельсиор", фигурирующей в деле экс-главы Государственной налоговой службы (министра доходов и сборов) Александра Клименко, отменен.
Такое решение 2 сентября принял Печерский районный суд Киева. Соответствующее постановление обнародовано на сайте ЕГРСР.
Суд отменил арест земельных участков, площадью около одного гектара, двух домов и недостроев в элитном поселке Козин под Киевом, а также трех квартир в столице и Донецке, двух нежилых помещений и девяти машиномест. Суд также снял арест с почти сотни счетов и ценных бумаг на банковских счетах.
Александр Клименко
ukranews.com
Имущество арестовали в июле 2019 года и передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Министра доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича подозревают в создании и участии в преступной организации, отмывании значительных средств в 2011-2017 годах, полученных преступным путем. В производстве также фигурируют четверо других подозреваемых.
Следствие считает, что компания "КУА "Эксельсиор" была использована для отмывания денег.
Скрин постановления
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 января 2018 года сотрудники АРМА, выполняя постановление Печерского суда, пытались принять в управление квартиру Клименко.
3 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов совершать любые действия касательно арестованного имущества бывшего министра доходов и сборов.
Дело так называемых вертолетных налоговиков времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича было передано в суд в марте 2019-го. Одним из руководителей схемы, вероятно, был Клименко.
19 августа Печерский районный суд Киева заочно взял Клименко под стражу.
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