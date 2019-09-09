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9 сентября • обновлено в 23:29
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Суд принял неожиданное решение по делу скандального министра времен Януковича: детали

8.3т Читать материал на украинском

Арест недвижимости, счетов и ценных бумаг компании "КУА "Эксельсиор", фигурирующей в деле экс-главы Государственной налоговой службы (министра доходов и сборов) Александра Клименко, отменен.

Такое решение 2 сентября принял Печерский районный суд Киева. Соответствующее постановление обнародовано на сайте ЕГРСР.

Суд отменил арест земельных участков, площадью около одного гектара, двух домов и недостроев в элитном поселке Козин под Киевом, а также трех квартир в столице и Донецке, двух нежилых помещений и девяти машиномест. Суд также снял арест с почти сотни счетов и ценных бумаг на банковских счетах.

Новости
Дело с хищением "семьи Януковича": суд принял новое решение по Клименко

Александр Клименко

Александр Клименко

ukranews.com

Имущество арестовали в июле 2019 года и передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Министра доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича подозревают в создании и участии в преступной организации, отмывании значительных средств в 2011-2017 годах, полученных преступным путем. В производстве также фигурируют четверо других подозреваемых.

Следствие считает, что компания "КУА "Эксельсиор" была использована для отмывания денег.

Суд принял неожиданное решение по делу скандального министра времен Януковича: детали

Скрин постановления

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Александр Клименко
Место
Украина
Тег
Печерский суд
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
я в шоке! опг зеленского рулит с оборотнями в погонах и мантиях
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Serov Oleg
Serov Oleg
справедливо
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Надежда Вера
Надежда Вера
Большое спасибо новой команде президента, ценные кадры коррупционеров должны помочь зеленскому развалить Украину, иначе зачем же весь мусор возвращается и аресты с их имущества снимаются? ЗАЧЕМ???
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