Суд первой инстанции отменил национализацию ПриватБанка

Окружной административный суд Киева под председательством судьи Павла Вовка признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

В частности, суд принял решение, которым установил процедуру выведения неплатежеспособного банка с рынка с участием государства нарушающей нормы действующего законодательства, сообщает "Интерфакс-Украина".

В НБУ уже заявили о намерении обжаловать соответствующий вердикт в апелляционном суде.

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", – сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента регулятора Виктор Григорчук.

В Национальном банке также отметили, что регулятор предложит Совету по финансовой стабильности обратиться к Совету национальной безопасности и обороны, а также Кабинету министров относительно подобных судебных практик, причиняющих вред международному имиджу Украины.

По словам первого зампреда НБУ Екатерины Рожковой, международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация ПриватБанка была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности.

"Решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства и было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Законность решений очевидна, и обратная процедура в этом вопросе невозможна, ведь для этого нет ни правовых, ни экономических оснований. После вывода неплатежеспособного банка с рынка с участием государства, ПриватБанк полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сегодня является самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы", – отметила она.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, огласят решение, согласно которому национализация ПриватБанка будет признана незаконной.

При этом экс-владелец финучреждения Игорь Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсации за национализацию ПриватБанка.

