Степанов анонсировал увеличение зарплат медикам на 70%: кто и сколько получит

С 1 сентября 2020 года в Украине планируется увеличение на 70% заработной платы медицинским работникам вторичного и третичного звена.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в субботу, 20 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это увеличение касается и врачей и медицинских сестер, среднего и младшего медицинского персонала. Это увеличение будет касаться медицинских работников 2-го, 3-го звена, работающих в специализированных, высокоспециализированных наших больницах", – сказал он.

По его словам, заработная плата врачей таких медучреждений увеличится на 70% к тарифной ставке – в среднем на 3,5 тыс. грн.

“Так же будет увеличена на 50% от минимальной заработной платы в среднего медицинского персонала, у младшего медицинского персонала – на 25% от минимальной заработной платы, установленной в стране”, – отметил Степанов.

Глава МОЗ рассказал, что также изменится и порядок начисления и выплаты заработной платы для интернов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании в пятницу, 19 июня, Кабмин анонсировал повышение заработной платы медицинским работникам уже в этом году. Так, оклад врачей вырастет на 75%, а младшего медицинского персонала – на 50% минимальной заработной платы.