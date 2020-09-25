Стало известно, сколько украинцы заплатили за авиаперелеты Зеленского

На перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского с начала 2020 года Государственное управление делами потратило 13,98 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, сообщила "Экономическая правда".

Наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев – Цюрих – Тель-Авив – Киев" в январе – более 2,5 млн грн. Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции в феврале.

Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс грн.

Авиаперевозки президента осуществляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплата президента Украины Владимира Зеленского в августе 2020 года составила 28 тысяч гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатье остановился в санатории "Деренивская Купель". Стоимость проживания в нем стартует от 2300 грн в сутки.