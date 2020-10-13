Стало известно, почему в Украине сильно подорожал газ

В Украине с 1 августа заработал рынок газа, который должен был снизить цены на голубое топливо. Но из-за монополии "Нафтогаза", который продает европейский газ по формуле "Амстердам+", цены только подскочили.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский в интервью UBR. Он пояснил, как должен работать рынок газа и как он работает на самом деле.

Справка: в Украине с 1 августа 2020-го открыт свободный рынок газа для населения. Теперь "Нафтогаз" не обязан продавать голубое топливо по установленным правительством тарифам, более того, есть разные поставщики и можно свободно выбирать, у кого и по какой цене покупать.

"С 1 августа у нас открывается рынок газа, то есть те поставщики, которые действуют на рынке, могут на свое усмотрение выбирать, где закупать ресурс, по какой цене продавать его населению, которое в свою очередь может выбирать между поставщиками рынка. Но по факту на рынке поставщиков осталось двое – монополист НАК "Нафтогаз Украины" и региональные сбытовые компании. Другие компании не оказывают существенного влияния", – пояснил эксперт.

Он отметил, что на рынке произошел перекос из-за перехода к новой модели.

Раньше согласно правилам ПСО региональная сбытовая компания получала газ от НАК "Нафтогаз Украины", рассчитанный по формуле Кабмина.

Сейчас "Нафтогаз" практически не продает ресурс, который добывает "Укргаздобыча", региональным сбытовым компаниям.

Этот газ находится в хранилищах НАК.

В результате у нас продается газ по цене, по которой он закупается за рубежом по виртуальному реверсу, по формуле "Амстердам+".

"Поэтому естественно у нас рост цен на газ сопоставим с ростом цен на газ на европейском рынке. Получается парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, МВФ требует продавать газ населению по рыночным ценам, но точно такого же требования не содержится к НАК "Нафтогаз Украины". И в результате вместо того, чтобы украинский газ продавался на украинской бирже и этим самым выравнивал цену для того, чтобы не было резких скачков, резкого подъема, мы получаем абсолютно обратную ситуацию", – пояснил Землянский.

По его мнению, Украина стала более зависима от колебаний цен на газ на европейском рынке, чем это было до открытия рынка газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тариф на газ зимой может вырасти с 5,3 до 7 грн за кубометр. Такое подорожание связано с пиковым периодом потребления голубого топлива.

С 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".