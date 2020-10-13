Стало известно, почему в Украине сильно подорожал газ

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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  • С 1 августа запустили рынок газа. За счет продажи топлива, добытого в Украине, цены должны были выровняться

  • Но НАК "Нафтогаз" не продает его, а держит в хранилищах

  • Таким образом цена для украинцев остается высокой из-за формулы "Амстердам+"

Стало известно, почему в Украине сильно подорожал газ

В Украине с 1 августа заработал рынок газа, который должен был снизить цены на голубое топливо. Но из-за монополии "Нафтогаза", который продает европейский газ по формуле "Амстердам+", цены только подскочили.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский в интервью UBR. Он пояснил, как должен работать рынок газа и как он работает на самом деле.

Справка: в Украине с 1 августа 2020-го открыт свободный рынок газа для населения. Теперь "Нафтогаз" не обязан продавать голубое топливо по установленным правительством тарифам, более того, есть разные поставщики и можно свободно выбирать, у кого и по какой цене покупать.

"С 1 августа у нас открывается рынок газа, то есть те поставщики, которые действуют на рынке, могут на свое усмотрение выбирать, где закупать ресурс, по какой цене продавать его населению, которое в свою очередь может выбирать между поставщиками рынка. Но по факту на рынке поставщиков осталось двое – монополист НАК "Нафтогаз Украины" и региональные сбытовые компании. Другие компании не оказывают существенного влияния", – пояснил эксперт.

Он отметил, что на рынке произошел перекос из-за перехода к новой модели.

  • Раньше согласно правилам ПСО региональная сбытовая компания получала газ от НАК "Нафтогаз Украины", рассчитанный по формуле Кабмина.

  • Сейчас "Нафтогаз" практически не продает ресурс, который добывает "Укргаздобыча", региональным сбытовым компаниям.

  • Этот газ находится в хранилищах НАК.

  • В результате у нас продается газ по цене, по которой он закупается за рубежом по виртуальному реверсу, по формуле "Амстердам+".

"Поэтому естественно у нас рост цен на газ сопоставим с ростом цен на газ на европейском рынке. Получается парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, МВФ требует продавать газ населению по рыночным ценам, но точно такого же требования не содержится к НАК "Нафтогаз Украины". И в результате вместо того, чтобы украинский газ продавался на украинской бирже и этим самым выравнивал цену для того, чтобы не было резких скачков, резкого подъема, мы получаем абсолютно обратную ситуацию", – пояснил Землянский.

По его мнению, Украина стала более зависима от колебаний цен на газ на европейском рынке, чем это было до открытия рынка газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине тариф на газ зимой может вырасти с 5,3 до 7 грн за кубометр. Такое подорожание связано с пиковым периодом потребления голубого топлива.

С 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".

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