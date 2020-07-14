США решили увеличить помощь Украине из-за пандемии до более 17 млн
США увеличили помощь Украине. ГолосUA
США увеличили финансирование Украины для борьбы с пандемией COVID-19 с 15,5 до почти 17,3 млн долларов.
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Об этом сообщило американское посольство в Киеве на странице в Facebook. Дипломаты подчеркнули,что Штаты продолжают поддерживать Украину.
Указывается, что новая порция финансирования почти на 1,8 млн долларов направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке страны, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям, пострадавшим из-за войны.
"С помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и тому подобное", – сказано в сообщении.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Напомним, по состоянию на утро вторника, 14 июля, в Украине официально подтвержден 54 771 случай коронавирусной инфекции. Из них 638 обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1 412 человек (+14 за сутки), а 27 154 пациента (+651) полностью побороли болезнь.
Статистика по COVID-19 в Украине. OBOZREVATEL
Как писал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация с пандемией COVID-19 становится хуже.