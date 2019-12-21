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21 декабря • обновлено в 18:39
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США решили серьезно помочь Украине на Донбассе: у Зеленского раскрыли детали

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США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook в субботу, 21 декабря.

"Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", – рассказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Сенат США проголосовал за оборонный бюджет-2020 в размере 738 миллиардов долларов, куда помимо военной помощи Украине решили включить санкции против газопроводов России.

В Штатах отметили, что это было сделано с целью "сдерживания агрессии РФ".

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Темы
Военная помощь Украине Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
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