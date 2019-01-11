США пригрозили другу Путина новыми санкциями

Компании близкого к президенту России олигарха Олега Дерипаски могут ждать повторные американские санкции, если они не выполнят свои обязательства перед Министерством финансов Соединенных Штатов.

"Минфин будет бдительно следить за тем, чтобы En+ и Rusal выполнили обязательства. Если эти компании не выполнят условия, они столкнутся с очень реальными и быстрыми последствиями, включая повторное введение санкций", – заявил министр финансов Стивен Мнучин, говорится на сайте ведомства.

По его словам, соответствующие предприятия обязались предоставить беспрецедентный уровень прозрачности в отношении их операций. В свою очередь, это должно было гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними.

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Мнучин подчеркнул, что сам российский олигарх останется под санкциями, а его собственность будет заблокирована. Под вторичные ограничительные меры подпадут также компании, участвующие в сделках с Дерипаской.

Владимир Путин и Олег Дерипаска

Напомним, ранее министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.