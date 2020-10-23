США не могут молчать, - сенаторы написали Помпео письмо с требованием санкций против Росси

Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Письмо, адресованное госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов США Стивену Мнучину. Его опубликовали на сайтах республиканца Мита Ромни и Марко Рубио. Кроме них письмо подписали сенатор-республиканец Роджер Уикер, а также демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.

"Алексей Навальный – это самый свежий пример активиста, отравленного после противостояния режиму Путина. Администрация должна использовать имеющиеся у нее инструменты, чтобы не допустить будущих атак и четко заявить, что беззаконие со стороны режима не будет воспринято", – отметил Ромни в Twitter.

"Навальный в настоящее время является главным критиком Владимира Путина в России. Его расследование о высокопоставленных российских чиновниках вдохновили поколения молодых россиян на мечту о стране, в которой царит верховенство права и где обычный гражданин имеет право голоса", – говорится в тексте письма.

"Те, кого Навальный клеймит как "жуликов и воров", пытались этим нападением заставить замолчать одного из последних независимых голосов в России", – отметили сенаторы.

В письме они напомнили об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, Владимира Кара-Мурзы, Александра Литвиненко.

"США не могут молчать, когда Россия пытается заставить заткнуться оппонентов по всему миру", – заявили сенаторы.

Напомним, впервые члены Сената США предложили ввести санкции против чиновников РФ из-за дела Навального в сентябре.

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