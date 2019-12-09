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9 декабря • обновлено в 11:46
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США приготовились нанести удар по "газопроводу Путина": пройден важный этап

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Американские законодатели включили в проект оборонного бюджета пункт о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Осведомленные источники в Сенате Соединенных Штатов отмечают, что положение против российского проекта с большой долей вероятности будет одобрено, сообщает Bloomberg.

Ограничительные меры коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний.

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В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин.

По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Американские законодатели рассчитывают одобрить оборонный бюджет до 20 декабря.

Положение против российского проекта с большой долей вероятности будет одобрено

Положение против российского проекта с большой долей вероятности будет одобрено

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

  • Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

  • Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

  • Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

  • Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

  • Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

  • Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

  • Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Место
США
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
это просто праздник какой-то. Газопровод это не остановит, а вот отношения Европы и США пошатнет.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Человеку, который не имеет активов в США (Акции, недвижимость) и не хранит деньги в долларах, эти санкции до одного места. Храни в швейцарских франках, в евро, в юанях, а японской йене, в рублях.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Кто бы, за что бы не ввел санкции, результат всегда один -- у xoxлов поднимаются тарифы на коммуналку.
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