"Срочно привлечь к работе!" Соловьев раскрыл настоящую причину паспортов РФ для Донбасса

Пропагандист Кремля Владимир Соловьев пояснил, что Россия начала выдавать паспорта на Донбассе, потому что ей нужно срочно привлечь к работе и проживанию на территории РФ миллионы человек.

Об этом он заявил в эфире программы Соловьев Live. Он сказал, что в РФ должно быть совсем другое отношение к тем, кто хочет получить гражданство.

"Хотят работать и зарабатывать, жить, растить детей на территории России и будучи гражданами России. Совершенно другое должно быть отношение к нашим соотечественникам перед которыми мы, если угодно, находимся в долгу историческом. Мы каждый раз задаем вопрос – а вот это жители Донбасса, а вот это Украины, а вот это Казахстана. А они вообще как могут? Да несколько миллионов человек нам нужно срочно привлечь к работе и проживанию на территории России", - сказал пропагандист.

По его словам, сделать это нужно быстро, но не единомоментно, а когда будет готова инфраструктура.

"Все правоохранители и прочие должны понять, что их задачи не унизить тех людей, которые хотят получить российское гражданство, а создать систему максимально благоприятную для того, чтобы в нашу страну приезжали профессионалы", - заявил Соловьев.

Напомним, 15 июня Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса. Их получили 60 человек в Ростовской области.

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