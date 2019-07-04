"Срочно привлечь к работе!" Соловьев раскрыл настоящую причину паспортов РФ для Донбасса

Пропагандист Кремля Владимир Соловьев пояснил, что Россия начала выдавать паспорта на Донбассе, потому что ей нужно срочно привлечь к работе и проживанию на территории РФ миллионы человек.
Об этом он заявил в эфире программы Соловьев Live. Он сказал, что в РФ должно быть совсем другое отношение к тем, кто хочет получить гражданство.
"Хотят работать и зарабатывать, жить, растить детей на территории России и будучи гражданами России. Совершенно другое должно быть отношение к нашим соотечественникам перед которыми мы, если угодно, находимся в долгу историческом. Мы каждый раз задаем вопрос – а вот это жители Донбасса, а вот это Украины, а вот это Казахстана. А они вообще как могут? Да несколько миллионов человек нам нужно срочно привлечь к работе и проживанию на территории России", - сказал пропагандист.
По его словам, сделать это нужно быстро, но не единомоментно, а когда будет готова инфраструктура.
"Все правоохранители и прочие должны понять, что их задачи не унизить тех людей, которые хотят получить российское гражданство, а создать систему максимально благоприятную для того, чтобы в нашу страну приезжали профессионалы", - заявил Соловьев.
Напомним, 15 июня Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса. Их получили 60 человек в Ростовской области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий. Граждане Украины считают, что такой шаг будет более чем справедливым.
13 июня стало известно, что в Евросоюзе также намерены объявить о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает на Донбассе.
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