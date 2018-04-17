Скандал в ЕС: Еврокомиссию поймали на газовом сговоре с Россией

В Европейском союзе набирает оборотов скандал из-за лоббирования Европейской комиссией и Германией интересов российского газового монополиста "Газпрома" при строительстве "Северного потока".

В частности, в статье The Telegraph рассказали, как европейская политическая институтция вступила в сговор с россиянами для покрытия злоупотреблений, пишет вице-президент ПАСЕ народный депутат Украины (ББП) Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Мировая пресса об этом несколько дней кричит, а наши СМИ и эксперты как в рот воды набрали, хотя эта тема является стратегически важной для Украины в вопросе противодействия строительству "Северного потока-2", — возмутился он.

Арьев добавил, что украинцам, безусловно, неприятно осознавать, что топовая европейская мегакоррупция на газовых схемах не только существует, но и процветает. Однако, подчеркивает политик, избранная "страусиная позиция" точно не поможет отстоять украинские интересы в борьбе против коррупционного сговора Еврокомиссии, немецкого правительства и "Газпрома".

"Убежден, эта тема должна стать одной из топовых на ближайшее будущее на всех уровнях, потому что выиграть у такого картеля — задача не из легких", — подытожил вице-президент ПАСЕ.

Как сообщал "Обозреватель", проектная компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Германии.