Сильнейший экономический спад: глава ВТО рассказал, что ждет мир

Миру грозит самый сильный экономический спад, что повлечет потерю рабочих мест из-за вспышки коронавируса и объявленных властями стран карантинных мероприятий.

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Об этом заявил председатель Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, сообщается на сайте ВТО.

Азеведо отметил, что причиной кризиса станет пандемия коронавируса: она повлияет на экономику, торговлю, а значит и на благосостояние людей. По его словам, будущий спад может оказаться хуже мирового финансового кризиса 2008 года.

Роберто Азведо iccua.org

"Последние расчеты предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис десяток лет назад", - добавил он.

Азеведо подчеркнул, что конкретных прогнозов пока нет, но экономисты ВТО ожидают "очень резкого сокращения торговли".

Однако он сказал, что страны могут предпринять важные шаги по ограничению непосредственного экономического ущерба и заложить основы для долгосрочного восстановления, и призвал их к совместной работе.

"Координация усилий увеличит нашу коллективную способность бороться с рецессией", - отметил он.

В свою очередь аналитики Bloomberg пришли к выводу, что Еврозону ожидает сильнейшая экономическая кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса. В частности, по всей Европе из-за проблем с поставками и резким падением спроса уже начали останавливаться автомобильные заводы. Это коснулось группы PSA (Peugeot, Citroën, Vauxhall и Opel), Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge и другие) и Volkswagen, которые являются крупнейшим в мире автопроизводителями. Экономисты предполагают, что Евросоюз ждет наибольшее падение ВВП с момента его образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным МВФ, в связи с эпидемией коронавируса в рецессии оказалась треть мировой экономики, при этом Европе и США угрожает новая "великая депрессия".

Согласно заявлению Bank of America, экономике США избежать рецессии, вызванной коронавирусом, уже невозможно, поскольку она наступила.

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в поздней реакции и утаивании вспышки коронавируса, из-за чего "мир платит большую цену".

Также президент США 13 марта объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.

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