Штрафы до 170 тысяч: в Украине начнут массовую "охоту" на "евробляхи"

В Украине сотрудники правоохранительных органов с мая начнут отлавливать водителей автомобилей на "евробляхах" и активно выписывать им штрафы.

В отдельных случаях, автомобили нарушителей будут отправлять на штраф-площадки. Это будет сделано в рамках нового закона, существенно ужесточающего ответственность за просроченную растаможку, сообщает UBR.

В частности, человек не сможет передать такую машину в пользование другим лицам или разобрать ее на запчасти. Также будет запрещено использование такого автомобиля для предпринимательской деятельности, например, для работы в такси. За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 34 тысяч гривен.

Кроме того, с 24 мая нарушителям грозит штраф от полиции – от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен. Таможенники будут действовать еще жестче – в зависимости от давности просрочки, санкция может достигать 170 тысяч гривен, вместе с временным задержанием таких авто.

"Размеры штрафов будут зависеть от количества дней превышения установленных сроков транзита или временного ввоза. За один день просрочки вывоза транзитного авто с территории Украины будет взыскано 170 гривен, за три дня – 850 гривен. За месяц незаконного пользования автомобилем на еврономерах предусмотрен штраф в 170 тысяч гривен или конфискация транспортного средства по решению суда", – сообщил юрист Александр Вовк.

"Полиция получит право проверять личность водителя на соответствие с лицом, которое ввезло авто. Если за рулем окажется не тот же человек, полицейский сможет наложить на водителя соответствующий штраф и сообщить о нарушении таможенных правил в таможню", – резюмировал он.

Напомним, с 23 февраля по 23 мая в Украине будет действовать общий режим растаможки – по полной ставке, предусмотренной в законе. Уже с 23 мая владельцы нерастаможенных автомобилей будут платить штраф в 170 тыс. гривен.

Какие штрафы вводят:

за вождение машины на еврономерах – 8,5 тыс. гривен;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 тыс. гривен и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 гривен;

от 1 до 10 суток – 340 гривен;

от 10 до 20 суток – 8,5 тыс. гривен;

от 20 до 30 суток – 85 тыс. гривен;

от 30 суток – 170 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

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