Штрафы для "евробляхеров": стало известно, скольких водителей успели наказать

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евробляхеров") составлено более 200 протоколов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ пресс-службы Государственной таможенной службы Украины. "Согласно базе данных ГТС по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 по 4 сентября 2019 составлено 243 протокола о нарушении таможенных правил", – пояснили в ведомстве.

Санкции указанных правонарушений не изменились (часть 3 статьи 470 Таможенного кодекса Украины - 8500 грн, часть 3 статьи 481 Таможенного кодекса Украины - штраф 17 000 грн). Так же изменился порядок производства по делам о нарушении таможенных правил (после составления протокола о нарушении таможенных правил осуществляются процессуальные действия, выносится постановление по делам о нарушении таможенных правил).

"Административная ответственность по признакам преступлений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 470 Таможенного кодекса Украины и частями пятой и шестой статьи 481 Таможенного кодекса Украины, может наступать в зависимости от превышения сроков транзитного перемещения автомобилей и временного ввоза (более 20 суток, более 30 суток)", – отмечается в ответе.

Авто на еврономерах

Какие штрафы ждут "евробляхеров":

за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

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