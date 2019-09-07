Штрафы для "евробляхеров": стало известно, скольких водителей успели наказать

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евробляхеров") составлено более 200 протоколов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ пресс-службы Государственной таможенной службы Украины. "Согласно базе данных ГТС по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 по 4 сентября 2019 составлено 243 протокола о нарушении таможенных правил", – пояснили в ведомстве.
Санкции указанных правонарушений не изменились (часть 3 статьи 470 Таможенного кодекса Украины - 8500 грн, часть 3 статьи 481 Таможенного кодекса Украины - штраф 17 000 грн). Так же изменился порядок производства по делам о нарушении таможенных правил (после составления протокола о нарушении таможенных правил осуществляются процессуальные действия, выносится постановление по делам о нарушении таможенных правил).
"Административная ответственность по признакам преступлений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 470 Таможенного кодекса Украины и частями пятой и шестой статьи 481 Таможенного кодекса Украины, может наступать в зависимости от превышения сроков транзитного перемещения автомобилей и временного ввоза (более 20 суток, более 30 суток)", – отмечается в ответе.
Авто на еврономерах
Какие штрафы ждут "евробляхеров":
за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;
повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;
от 1 до 10 суток – 340 грн;
от 10 до 20 суток – 8500 грн;
от 20 до 30 суток – 85 000 грн;
от 30 суток – 170 000 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 августа заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.
При этом "евробляхеров" предупредили, что такая отсрочка будет последней.
Однако новый документ только разрабатывается. Принять его должна будет Верховная Рада IX созыва после того, как начнет свою работу. По старому закону штрафы должны были ввести еще в мае, но была принята отсрочка на три месяца, которая истекла 22 августа.
Государственная фискальная служба Украины объявила, что в четверг, 22 августа, санкции вступили в силу.
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