Шмыгаль рассказал, как помогут с ликвидацией последствий наводнения в западных областях

На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла в западных областях Украины из-за подтопления, правительство в четверг, 25 июня, выделит около 700 млн гривен.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство по представлению областных государственных администраций по представлению Гослесагентства, Госводагентства принимать решение о выделении значительной суммы из Государственного резерва. Это около 700 млн гривен на нужды областей, плюс дополнительные средства агентства, будут ликвидировать последствия паводка, которые будут в дамбы", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что ключевые вопросы сегодня – помощь людям и восстановление инфраструктуры.

"Обеспечение продуктами, водой, эвакуация, временное размещение, техника для спасателей, дезинфекция колодцев, усиление общественной безопасности, чтобы не было мародерства", – сказал Шмыгаль.

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