Шкарлет сказал, когда из Фонда борьбы с коронавирусом могут выделить 3 млрд грн на образование

Шкарлет заявил, что на образование из Фонда борьбы с коронавирусом могут выделить 3 млрд грн. Фокус

Министерство образования Украины надеется, что на следующей неделе из Фонда борьбы с коронавирусом выделят 3 млрд грн на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты для учреждений образования.

Об этом заявил в.и.о. министра образования Украины Сергей Шкарлет в эфире телеканала "1+1". По его словам раньше средства не выделяли из-за того, что в Фонде не было денег.

"Мы сегодня подготовили новый запрос. По первому Министерство финансов нам дало отказ по финансированию старых секвестрованных программ. В этот раз мы сделали новый запрос чисто на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в размере 3 млрд грн. Надеемся, что мы на следующей неделе проведем эти изменения", – сказал Шкарлет.

Министр уточнил, что такая возможность появилась в связи с тем, что средства Фонда борьбы с коронавирусом использованы всего на 32%, и их часть можно перераспределить на образование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет и создала Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен.

В фонде борьбы с коронавирусом из 64,7 млрд гривен, которые в нем были изначально, уже не осталось ни копейки. Об этом 31 августа заявил исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет.

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