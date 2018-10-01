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МирСпорт

''Как прожить?'' В Крыму ужаснулись последствиями оккупации

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В Крыму местные жители признали, что после российской аннексии на полустрове появились огромные проблемы с работой. В частности, они указывают, что заработать можно лишь во время туристического сезона.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым. Она также прикрепила скриншот с комментарием.

"Феодосия, накипело - перекипело... Бытовуха", - написала она.

В паблике "Феодосия Подслушано" аноним написала:"Вот и наш долгожданный летний сезон пролетел, сезон отдыха окончен для отдыхающих, а для местных - сезон работы! А дальше, что? Куда? Уже не первую неделю мы в поисках работы! Один вопрос, как прожить за 14 тыс. в месяц? Плюс аренда жилья с оплатой коммуналки! Так и отдаем все на одно жилье! Работаем вдвоем с мужем и денег просто не хватает! Говорят, уровень жизни поднялся? Да! Может и где-то, но не в нашем городе! Накипело! Анонимно".

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Комментаторы делились мнением поэтому поводу.

"А сезон работы был? Просто интересно", "Это на двоих 14 тыс.?", - написали они.

''Как прожить?'' В Крыму ужаснулись последствиями оккупации
''Как прожить?'' В Крыму ужаснулись последствиями оккупации

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пользователи обсудили, что в Одессе начался бархатный сезон - 49 августа, а в оккупированном Россией Крыму почти нет отдыхающих туристов.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
УкраинаКрымРоссиясоцсетиTwitter
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