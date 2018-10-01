''Как прожить?'' В Крыму ужаснулись последствиями оккупации

В Крыму местные жители признали, что после российской аннексии на полустрове появились огромные проблемы с работой. В частности, они указывают, что заработать можно лишь во время туристического сезона.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым. Она также прикрепила скриншот с комментарием.

"Феодосия, накипело - перекипело... Бытовуха", - написала она.

В паблике "Феодосия Подслушано" аноним написала:"Вот и наш долгожданный летний сезон пролетел, сезон отдыха окончен для отдыхающих, а для местных - сезон работы! А дальше, что? Куда? Уже не первую неделю мы в поисках работы! Один вопрос, как прожить за 14 тыс. в месяц? Плюс аренда жилья с оплатой коммуналки! Так и отдаем все на одно жилье! Работаем вдвоем с мужем и денег просто не хватает! Говорят, уровень жизни поднялся? Да! Может и где-то, но не в нашем городе! Накипело! Анонимно".

Комментаторы делились мнением поэтому поводу.

"А сезон работы был? Просто интересно", "Это на двоих 14 тыс.?", - написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пользователи обсудили, что в Одессе начался бархатный сезон - 49 августа, а в оккупированном Россией Крыму почти нет отдыхающих туристов.