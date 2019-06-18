Сериал "Чернобыль" стал мега популярным по всему миру: как повлияет на Украину

В Украине рассчитывают, что поток туристов в Чернобыль увеличится до 100 тыс. в 2019-м году из-за успеха одноименного сериала от HBO.

Как сообщает CNBC, таким образом количество туристов должен увеличиться на 30 тыс. по сравнению с 70 тыс. человек в 2018 году.

По словам директора туристического агентства SoloEast Сергея Иванчука, заказы на июнь, июль и август выросли примерно на 40% после выхода сериала. В мае 2019 он также увидел на 500 клиентов больше, чем в прошлом году.

Туристический сайт Kayak обнаружил, что спрос на авиабилеты в Киев вырос на 18% с момента выхода сериала, а приложение Travel Hopper зафиксировал увеличение на 8%.

Сериал "Чернобыль"

"Поп-культура действительно стимулирует много разговоров и вдохновения вокруг туризма. Это может привести к поездке, которой раньше не было", - пояснила эксперт из путешествий в Hopper Лиана Корвин.

Как сообщал OBOZREVATEL, мини-сериал "Чернобыль" состоит из 5 эпизодов, последний вышел на экраны 3 июня. В команде, которая создавала сериал, отмечали, что взрыв - "наименее интересное из того, что произошло", ибо "Чернобыль" - "не фильм-катастрофа, а человеческая история".

Снимали сериал в Литве и Киеве. Литву выбрали, потому что там есть советские здания и соответствующие локации, а также был доступ к Ингалинской атомной электростанции (так называемой сестры Чернобыльской АЭС). Роль Припяти "играл" спальный район Вильнюса. В Киеве снимали финальные эпизоды.

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