Счет на тысячи авто: в Украине Volkswagen попал в "дизельный скандал"

Компания "Порше Украина", импортирующая автомобили Volkswagen, признала, что дешевая партия машин модели Golf Sportwagen была сертифицирована в Украине с нарушениями.

Речь идет о 2800 автомобилях с дизельными двигателями, сообщает AUTO-Consulting со ссылкой на пресс-службу импортера.

"У нас есть основания полагать, что были обнаружены несоответствия в процессе получения сертификата для автомобилей модели Golf Sportwagen (Variant) в количестве 2800 единиц в Украине. Это автомобили мексиканского производства, которые были импортированы компанией "Порше Украина", начиная с сентября 2017 года", – говорится в сообщении.

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Соответствующие автомобили продавались в Украине по 18 тыс. долларов, в то время как похожие модели Volkswagen стоили вдвое дороже – около 40 тыс. долларов.

В частности, в Украину ввозились авто мексиканского производства, которые попали в "дизельный скандал" в связи с занижением показаний вредных выбросов и не отвечали европейским стандартам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что против Volkswagen выдвинули многомиллионный иск из-за "дизельгейта".