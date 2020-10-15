СБУ проверит регулярные визиты председателя НКРЕКП Тарасюка в России, – Наливайченко

Народный депутат Валентин Наливайченко инициировал проверку Службой безопасности Украины целей и обстоятельств регулярных поездок главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Россию после начала вооруженной агрессии против Украины.

Об этом бывший глава СБУ сообщил на своей странице Facebook и опубликовал копию обращения к руководству спецслужбы.

"Посещение должностными лицами, имеющими доступ к государственной тайне, в страну-агрессора недопустимы. И все факты таких поездок должны быть тщательно изучены и проверены", – заявил депутат.

В обращении он попросил СБУ проверить цель поездок, установить круг лиц, с которыми встречался Тарасюк во время этих поездок, и проверить, какие именно вопросы он обсуждал в стране-агрессоре.

"Факты регулярных поездок Тарасюка в России обнаружила Временная следственная комиссия парламента, которая исследует причины возникновения кризиса в энергетике. Первые разоблаченные ВСК факты нарушений, в частности коррупционных злоупотреблений, вызвали бурную реакцию и противодействие со стороны руководства НКРЭКУ. Однако ВСК продолжает исследовать деятельность НКРЭКУ и ее председателя, о дальнейших результатах расследования обязательно буду информировать", – подытожил Наливайченко.

Напомним, ВСК установила, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в частности, прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва летом 2018 года.

Также ВСК установила конфликт интересов у председателя НКРЭКУ Тарасюка. По информации ВСК, родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

7 октября НАПК начало проверку Тарасюка за нарушения антикоррупционного законодательства. После этого руководство НКРЭКУ заявила о якобы давлении со стороны парламентской ВСК.