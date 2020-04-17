Саудовская Аравия официально объявила, что заканчивает нефтяную войну

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco с 1 мая 2020 года будет поставлять клиентам нефть в объеме 8,5 млн баррелей в сутки.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на саудовской бирже Tadawul, передает ТАСС.

"Saudi Aramco объявляет, что будет поставлять своим клиентам 8,5 млн баррелей сырой нефти в сутки, начиная с 1 мая", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти. В итоге добычу с 1 мая сократят на 9,7 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия сократит добычу нефти planeta.press

Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы снизить объем добычи примерно до 8,5 млн баррелей в сутки, то есть на 23% от уровня в 11 млн, остальные страны - на 23% от своих базовых уровней (добыча на октябрь 2018 года).

Саудовская Аравия, добившись уступок от России по ограничению добычи нефти, затем решила надавить еще. Заключение нового соглашения, впрочем, не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

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