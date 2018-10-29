Санкции за Крымский мост: в Латвии неожиданно подыграли России

В столице Латвии Риге продолжают сотрудничество с российской компанией "Гипростроймост", которую внесли в санкционные списки Евросоюза и США за участие в проектировании Крымского моста.

Как сообщает "Европейская правда", "Гипростроймост" участвует в разработке путепровода в Риге, проект которого представили еще в начале 2000-х годов.

Несколько лет назад департамент сообщения Рижской думы искал проектировщиков для трехкилометрового путепровода, который может соединить улицу Пиедруяс и Земгале гатве. В 2016 году в конкурсе победило объединение G.B.V., в котором участвуют два латвийских предприятия и "Гипростроймост".

При этом в латвийской фирме Vektors T подтвердили, что по-прежнему сотрудничают с российскими коллегами. В Vektors T знают об участии "Гипростроймоста" в проектировании Крымского моста, но не получали предупреждений от органов безопасности о возможных рисках.

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"Директор департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс пояснил, что договор с G.B.V. был заключен до введения санкций. Но в Министерстве иностранных дел утверждают, что если кто-то в Латвии продолжает сотрудничать с включенным в санкционные списки предприятием, то он должен нести уголовную ответственность", - пояснило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия Крымского моста. 16 мая по нему запустили движение.

В ответ на незаконные действия России появилась негативная реакция международного сообщества.

31 июля Европейский Союз ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства моста в оккупированном Крыму.