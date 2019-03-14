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Жесткие санкции США против Путина: в Украине рассказали, чего ждать

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Президент России Владимир Путин надежно застраховался на случай ареста его активов на Западе. Российский лидер хранит свои средства в разных странах, в разных валютах и драгоценных металлах, поэтому не опасается жестких санкций США.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко, комментируя 4 законопроекта Конгресса США, направленных против правительства РФ и лично Путина.

"Я думаю, что активы Путина очень хорошо замаскированы, не лично Путин будет ими распоряжаться, а через доверенных лиц, ближайших соратников. Хотя возможности разведки США чрезвычайно высокие, и тяжело будет скрыть", – считает Кихтенко.

По его мнению, Путин держит деньги не только в долларах или евро, но "есть еще золото, есть бриллианты".

"Думаю, у него есть много советников, которые рекомендуют, в чем это держать и где", – добавил он.

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Экс-глава Донецкой области скептически отнесся к возможности заблокировать средства Путина санкциями: "Не верю, что это на сегодняшний день возможно".

В случае, если часть средств российского лидера все же будет арестована, по мнению Кихтенко, Путин этого не почувствует.

"Уверен, что его активы не в одном месте и не в одной валюте, не в одном виде драгоценного металла или камней. Думаю, у Путина достаточно средств, чтобы быть спокойным за дальнейшую судьбу и старость", – заявил он.

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Кихтенко также считает, что США вряд ли будут доводить дело до ареста активов Путина, поскольку понимают, что с ним "надо общаться".

Жесткие санкции США против Путина: в Украине рассказали, чего ждать

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Палата представителей Конгресса США приняла сразу 4 законопроекта, направленные против правительства России и лично президента Владимира Путина. Тем самым конгрессмены перешли к более радикальным действиям – разрешили разведке проверить активы главы РФ, запретили руководству США признавать Крым российским, а также вспомнили о преступлении росрежима в отношении Бориса Немцова.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVСанкции против РоссииХолодная война между Западом и Россией
Персоны
Владимир ПутинАлександр Кихтенко
Место
Россия
Тег
санкции
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Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Очередной укроиксперд по активам Путина вылез! Обоз точно не юмористический сайт??
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0
1
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Да-да - Путин скупил полмира и скоро купит оставшуюся часть. И только Украина гордо не будет продаваться....
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Шапиро Женька, Мы не товар, мы - покупатели.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Русский Крымчанин:"И только Украина гордо не будет продаваться....". А Вы будете или уже?
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