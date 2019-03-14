Жесткие санкции США против Путина: в Украине рассказали, чего ждать

Президент России Владимир Путин надежно застраховался на случай ареста его активов на Западе. Российский лидер хранит свои средства в разных странах, в разных валютах и драгоценных металлах, поэтому не опасается жестких санкций США.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко, комментируя 4 законопроекта Конгресса США, направленных против правительства РФ и лично Путина.

"Я думаю, что активы Путина очень хорошо замаскированы, не лично Путин будет ими распоряжаться, а через доверенных лиц, ближайших соратников. Хотя возможности разведки США чрезвычайно высокие, и тяжело будет скрыть", – считает Кихтенко.

По его мнению, Путин держит деньги не только в долларах или евро, но "есть еще золото, есть бриллианты".

"Думаю, у него есть много советников, которые рекомендуют, в чем это держать и где", – добавил он.

Экс-глава Донецкой области скептически отнесся к возможности заблокировать средства Путина санкциями: "Не верю, что это на сегодняшний день возможно".

В случае, если часть средств российского лидера все же будет арестована, по мнению Кихтенко, Путин этого не почувствует.

"Уверен, что его активы не в одном месте и не в одной валюте, не в одном виде драгоценного металла или камней. Думаю, у Путина достаточно средств, чтобы быть спокойным за дальнейшую судьбу и старость", – заявил он.

Кихтенко также считает, что США вряд ли будут доводить дело до ареста активов Путина, поскольку понимают, что с ним "надо общаться".

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Палата представителей Конгресса США приняла сразу 4 законопроекта, направленные против правительства России и лично президента Владимира Путина. Тем самым конгрессмены перешли к более радикальным действиям – разрешили разведке проверить активы главы РФ, запретили руководству США признавать Крым российским, а также вспомнили о преступлении росрежима в отношении Бориса Немцова.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся