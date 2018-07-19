Россия пригрозила новым ударом по Украине: подсчитан ущерб

Санкции России против украинских бизнесменов, политиков и чиновников серьезно не повлияют на экономику Украины.

"За последнее время Украина резко сократила объем товарооборота с Россией, он полностью не исчез, но даже по сравнению с 2014 годом, ситуация достаточно серьезно изменилась", - сказал в комментарии OBOZREVATEL экономист Олег Пендзин.

По его словам, санкции не повлияют на украинскую торговлю с другими странами, а также явно не затронут чувствительную для российско-украинских отношений энергетическую сферу.

"Сейчас идут достаточно активные переговоры о продлении договора по транзиту газа, наверное, это также никоим образом не затронет санкции, которые россияне собираются ввести против Украины", - рассказал Пендзин.

В целом, как считает экономист, это чисто политическое действо, которое никоим образом не повлияет на экономику Украины в силу того, что между странами резко уменьшились торговые отношения, а финансово-экономические - фактически сведены на нет. То же касается и зеркальных санкций в отношении РФ.

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"В силу незначительных контактов с РФ эти санкции носят сугубо политический характер", - пояснил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести лиц, причастных к незаконному строительству Крымского моста.