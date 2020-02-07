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7 февраля • обновлено в 09:51
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Санкции против России: в Великобритании внезапно пошли на уступки Путину

1.5т
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Правительство Великобритании после выхода из Европейского союза (Brexit) намерено снять антироссийские санкции, которые ранее ввел ЕС.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства. Согласно заявлению руководства страны, с России могут снять ограничения на импорт фольги, труб и ферросилиция.

Санкции Великобритании против России

Санкции Великобритании против России

sputniknews.com

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В частности, правительство Британии после завершения переходного периода выхода из Евросоюза намерено убрать пошлины на импорт со следующих российских товаров:

  • алюминиевая фольга;

  • ферросилиций (кремниево-железный сплав);

  • бесшовные металлические и чугунные трубы;

  • трубные фитинги из стали или чугуна;

  • карбамидо-аммиачная смесь.

При этом Великобритания планирует сохранить в силе пошлины в отношении ввоза из России следующих товаров:

  • нитрата аммония;

  • холоднокатаного плоского проката;

  • электротехнической стали;

  • горячего плоского проката.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Великобритания в ночь на 1 февраля официально вышла из Европейского Союза.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Санкции против России
Место
Великобритания
Тег
санкции
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фил филька
фил филька
вывод: санкции не из за украины. санкции это обычная экономическая вой на между странами. и поводом для этой вой ны являются желание (у любого нормального руководителя) сделать хорошо именно для своей страны
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