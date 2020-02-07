Санкции против России: в Великобритании внезапно пошли на уступки Путину

Правительство Великобритании после выхода из Европейского союза (Brexit) намерено снять антироссийские санкции, которые ранее ввел ЕС.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства. Согласно заявлению руководства страны, с России могут снять ограничения на импорт фольги, труб и ферросилиция.

Санкции Великобритании против России sputniknews.com

В частности, правительство Британии после завершения переходного периода выхода из Евросоюза намерено убрать пошлины на импорт со следующих российских товаров:

алюминиевая фольга;

ферросилиций (кремниево-железный сплав);

бесшовные металлические и чугунные трубы;

трубные фитинги из стали или чугуна;

карбамидо-аммиачная смесь.

При этом Великобритания планирует сохранить в силе пошлины в отношении ввоза из России следующих товаров:

нитрата аммония;

холоднокатаного плоского проката;

электротехнической стали;

горячего плоского проката.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Великобритания в ночь на 1 февраля официально вышла из Европейского Союза.

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