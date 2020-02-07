Санкции против России: в Великобритании внезапно пошли на уступки Путину

Правительство Великобритании после выхода из Европейского союза (Brexit) намерено снять антироссийские санкции, которые ранее ввел ЕС.
Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства. Согласно заявлению руководства страны, с России могут снять ограничения на импорт фольги, труб и ферросилиция.
Санкции Великобритании против России
sputniknews.com
В частности, правительство Британии после завершения переходного периода выхода из Евросоюза намерено убрать пошлины на импорт со следующих российских товаров:
алюминиевая фольга;
ферросилиций (кремниево-железный сплав);
бесшовные металлические и чугунные трубы;
трубные фитинги из стали или чугуна;
карбамидо-аммиачная смесь.
При этом Великобритания планирует сохранить в силе пошлины в отношении ввоза из России следующих товаров:
нитрата аммония;
холоднокатаного плоского проката;
электротехнической стали;
горячего плоского проката.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Великобритания в ночь на 1 февраля официально вышла из Европейского Союза.
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