Санкции против России: Украина неожиданно засекретила список

Украина засекретила список россиян и компаний, против которых ввела санкции накануне Нового года.

Как сообщает "Украинская правда", Министерство по вопросам временно оккупированных территорий отказалось обнародовать перечень лиц.

"Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат", - приводит издание ответ ведомства.

В предыдущем ответе МинВОТ говорилось, что распорядителем запрашиваемой информации является Кабмин. Правительство в свою очередь ответило, что не является распорядителем запрашиваемой информации, поэтому направило запрос издания в МинВОТ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России 25 декабря расширили список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний.

Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.

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