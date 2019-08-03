Санкции и запреты: Портников рассказал, как США остановят газопровод Путина

Комитет Сената США по международным делам поддержал введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Это же решение фактически вводит ограничения и против другого "альтернативного" трубопровода – "Турецкого потока" – в части, которая касается украинского транзита, пишет журналист Виталий Портников в блоге "Грани.ру".

По его словам, санкции коснутся всех участников строительства "Северного потока-2". Их активы, которые находятся в американской юрисдикции, должны быть заморожены, им самим запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

"Это один из первых шагов на пути к столь серьезным санкциям. В дальнейшем за санкционные поправки должны проголосовать Сенат и Палата представителей, закон должен быть подписан президентом США", – отметил Портников.

Однако, по его словам, в данном случае интересы конгрессменов, которые стараются ограничить энергетический диктат России, и интересы Дональда Трампа, старающегося увеличить продажи американского газа в Европу, практически совпадают.

"Трамп не раз и не два предупреждал европейские правительства, и прежде всего руководство Германии, об опасности наращивания энергетического сотрудничества с Москвой. Однако европейские лидеры, нередко упрекавшие американского президента в слишком снисходительном отношении к Владимиру Путину, этих предупреждений предпочитали не замечать", – резюмировал Портников.

Комитет Сената США по международным делам поддержал введение санкций против газопровода "Северный поток-2". ​​​​​

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия прокладывает газовые маршруты в обход Украины

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