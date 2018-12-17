Самый эффективный бренд: в Киеве выбрали лучшего застройщика

Корпорация "Укрбуд" завоевала первое место рейтинга Вest Marketing Teams 2018 в номинации "Строительство, недвижимость, промышленность и B2B".

Об этом сообщает пресс-служба корпорации. Лучшие команды назвали организаторы ежегодной премии EFFIE Awards Ukraine, определяющей самые эффективные бренды и кампании в сфере маркетинговых коммуникаций Украины.

Укрбуд

"Это очень приятный и неожиданный, но закономерный результат той большой работы, которая проведена нашей маркетинговой командой за этот год. Мы современный девелопер и пытаемся говорить с потребителем на его языке. Естественно, используя для этого максимально понятные и интересные ему форматы и таргетируясь на разные группы аудитории. Мы одни из немногих на строительном рынке Украины, кто сегодня имеет полноценную долгосрочную коммуникационную стратегию, охватывающую все наши проекты. И очень приятно, когда рынок видит эту работу и достойно ее оценивает", – отметил заместитель генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Сергей Бурлаков

Рейтинги маркетинговых команд Вest Marketing Teams составляются отдельно для каждой номинации, которая соответствует категориям конкурса EFFIE Awards Ukraine. Среди прочего организаторы учитывают результаты креативного сезона за последний год, количество имиджевых и промокампаний, медийные бюджетные показатели в интернете и на ТВ, долю маркетингового бюджета, выделяемую на рекламную коммуникацию.

В итоговый состав рейтинга Best Marketing Teams вошли только те номинации, в которых команды-победители набрали не менее 50 из 100 возможных баллов. Команда "Укрбуд" при итоговом подсчете набрала 65 баллов.

Укрбуд

Премия Effie награждает успешные рекламные кампании на украинском рынке, поддерживает и способствует повышению роли рекламы, эффективному и результативному использованию маркетинговых ресурсов. Организатором Effie Awards в Украине является Всеукраинская рекламная коалиция. С 2013 года в рамках церемонии вручения премии также составляются рейтинги лучших маркетинговых команд в каждой номинации.