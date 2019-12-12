Главная Новости
12 декабря • обновлено в 05:07
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Самая высокая – 2,5 тысячи гривен: сеть шокировали зарплаты в "ДНР"

1.7т
Читать материал на украинском

В оккупированном Донецке заметили объявление коммунального предприятия трамвайного депо по поиску сотрудников.

Самый высокий уровень зарплаты, который предлагают будущим работникам, составляет 6600 рублей или 2400 гривен. Об этом свидетельствует публикация блогера Necro Mancer в Twitter.

В частности, такую сумму предлагают кузнецам на молотах и прессах.

Новости
"Нет даже хлеба": в "ДНР" забили тревогу из-за проблем с детскими больницами

В то же время зарплата слесаря-электрика, а также слесаря по ремонту подвижного состава не превышает отметки 4700 рублей или 1740 гривен.

"На правах рекламы – будни Донецка", – иронизирует Necro Mancer.

"Самая высокая зарплата "ДНР" – это половина минималки в Украине", – резюмировал Pound.

Самый высокий уровень зарплаты, который предлагают будущим работникам, составляет 6600 рублей или 2400 гривен

Самый высокий уровень зарплаты, который предлагают будущим работникам, составляет 6600 рублей или 2400 гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина Донецк
Тег
Донецкая область
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Рагулятина, вы бы еще от руки обьявление написали или мелом на заборе. Вакансии давно размещаются на сайтах в интернете, типилы.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
Я-то думал тут будут скриншоты с сайта о вакансиях, куда действительно можно перейти по ссылке, посмотреть и проверить собственноручно. Но нет, очередное сами распечатали - сами сфотографировали - гoвно. Ceлюки довольно xpюкая сожрут такое. Их мозг неспособен зайти на work.ua и посмотреть вакансии в Донецке. Главное верить и xpюкать как можно громче.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
2 из 3 ответов | показать все
Хо Хол
Хо Хол
Артеллерист Моня, 7500 - 20 тысяч рублей это типа много, ты считаешь? Где ты там потолок 6000 гривен увидел, тyпицa - https://www.work.ua/ru/jobs-donetsk/ ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хо Хол, у меня у матери пенсия и то 7500)))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Интересно кого это шокировали такие расценки?)))да пох всем на них))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги