Самая высокая – 2,5 тысячи гривен: сеть шокировали зарплаты в "ДНР"

В оккупированном Донецке заметили объявление коммунального предприятия трамвайного депо по поиску сотрудников.

Самый высокий уровень зарплаты, который предлагают будущим работникам, составляет 6600 рублей или 2400 гривен. Об этом свидетельствует публикация блогера Necro Mancer в Twitter.

В частности, такую сумму предлагают кузнецам на молотах и прессах.

В то же время зарплата слесаря-электрика, а также слесаря по ремонту подвижного состава не превышает отметки 4700 рублей или 1740 гривен.

"На правах рекламы – будни Донецка", – иронизирует Necro Mancer.

"Самая высокая зарплата "ДНР" – это половина минималки в Украине", – резюмировал Pound.

Самая высокая зарплата горячий цех 6600 руб,

по курсу 0,37грн/руб это 2400 гривен,

самая высокая зарплата ДНР это пол-минималки в Украине?

Это серьезно такие зарплаты у про-российских районов Донбасса? — Pound (@pound_sterling) December 11, 2019

Самый высокий уровень зарплаты, который предлагают будущим работникам, составляет 6600 рублей или 2400 гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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