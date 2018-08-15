"Русские сами не могут": финансист назвал слабое место Кремля

Новая волна санкций США не приведет к краху российской экономики. Слабым местом кремлевского режима является доступ к технологиям, которые в России производить не могут.

Как написал в статье для "Европейской правды" руководитель аналитического подразделения ICU Александр Вальчишен, закрытие счетов в банках США или ограничение доступа к американской платежной системе, по большому счету, существенно не повлияет на экономику РФ.

"Самый большой удар по российской экономике может нанести блокировка доступа к технологически-передовым реальным активам и технологиям - всего, что русские не способны самостоятельно изготовить и покупают за рубежом, включая даже потребительские товары", - пояснил эксперт.

Он добавил, что действия кремлевского режима по повышению пенсионного возраста в России подкосили рейтинг власти.

"Кремлю крайне необходим контроль над настроениями собственных граждан, в отношении которых нужны действенные меры стимулирования. Последний шаг Кремля по проведению пенсионной реформы подкосил рейтинг российской власти. Для стимулирования позитивных настроений требуется все больше средств, что должно стать дополнительным поводом для девальвации рубля", - заключил Вальчишен.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за анонса новых ограничительных мер США официальный курс российской валюты демонстрировал резкое падение в течении недели.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уже пригрозил, что в ответ на санкции Россия продолжит избавляться от американских ценных бумаг и увеличивать расчеты в национальной валюте. После этого заявления многие эксперты уже предрекли России доллар по 100 рублей.