Руководитель УЗ должен нести личную ответственность за все проколы – Дубневич

Руководитель "Укрзалізниці" (УЗ) Евгений Кравцов амбициозный менеджер, который покамест не смог раскрыть свой талант. В нарушении законных норм руководство предприятия долгое время находится в статусе исполняющего обязанности и не сильно старается показать реальные результаты работы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам транспорта Ярослав Дубневич. "Мы не видим руководителя УЗ, который бы боролся за предприятие, а не пиарился за его счет, который бы нес личную ответственность за все ошибки и проколы", - рассказывает парламентарий.

Ярослав Дубневич уверен: чистые выгоны и горячие обеды, о которых часто говорит действующее руководство предприятия, меркнут на фоне статистики показателей деятельности УЗ.

"То есть, говорим об уборке в вагонах - но молчим о том, что новые пассажирские вагоны не закупаем? Приведу несколько цифр. Самая острая проблема - обеспечение перевозок. Проблемы с перевозками возникли не вчера. Они были и в прошлом году, и в позапрошлом. От года к году ситуация только ухудшалась. И эта тенденция сохранилась по сей день. Таким образом, начиная с марта текущего года потребности экономики Украины в железнодорожных перевозках не обеспечиваются в среднем на 8-10%. ПАО "УЗ" потеряло почти 20% высокодоходных транзитных перевозок. Главная причина - постоянное невыполнение сроков доставки транзитных грузов, что заставляет их владельцев направлять грузопотоки в обход Украины", - рассказывает Дубневич.

Кроме того, не удовлетворяется в полной мере также и спрос на пассажирские перевозки. Их объемы последнее время сокращаются и приближаются к уровню 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня повысились тарифы на пассажирские перевозки на поездах "Укрзалізниці" на 6% из-за наступления летнего сезона. В течение года компания регулярно повышала или снижала цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.