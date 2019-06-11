"Россия украла нефть и газ": Украина выступила с жестким обвинением в Гааге

Российская Федерация продолжает разворовывать украинские ресурсы в Черном море, а также не дает доступа к залежам нефти и газа.

"Начиная с весны 2014 года Россия украла уже более 9 миллиардов кубометров природного газа", – сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в выступлении перед палатой третейского суда в Гааге, передает "Укринформ".

По ее словам, Москва пыталась лишить лицензий на выработку электроэнергии, которые были надлежащим образом выданы органами власти Украины, и выдала собственные лицензии российским компаниям.

"Россия даже отобрала у нас ценные современные мобильные буровые установки, которые она передвигает по просторам Черного моря, на которые мы имеем право, чтобы добывать наш природный газ", – подчеркнула Зеркаль.

Заместитель министра иностранных дел также добавила, что постоянная палата Третейского суда в Гааге имеет право рассматривать дело по иску относительно нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

"Вчера Россия отчаянно пыталась модифицировать предмет этого дела, чтобы загнать его в рамки возражений России. Сегодня вы увидите истинную суть дела, представленного на ваше рассмотрение. Соответственно, вам станет понятно, почему ни одно из возражений России не представляет препятствия для вашей юрисдикции", – резюмировала Зеркаль.

Российская Федерация продолжает разворовывать украинские ресурсы в Черном море

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде Ощадбанк сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, сумма выигрыша пока не уточняется и будет объявлена ​​в ближайшее время. В то же время НАК потребовал у России компенсации в размере 5 млрд долларов.

В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

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