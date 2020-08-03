Россия сорвала выплату пенсий в ОРДЛО: жители оккупированного Донбасса голодают и вынуждены жить в бедности

Украинским пенсионерам, проживающим на оккупированной территории Донбасса, уже более четырех месяцев не платят пенсии. Из-за введенного в связи с пандемией коронавируса карантина пересечь блокпосты стало почти невозможно. Сами же контролируемые Россией террористы отказываются пропускать пенсионеров за выплатами. Из-за этого они фактически остались без средств к существованию и вынуждены жить впроголодь.

OBOZREVATEL разобрался, какая сейчас ситуация с социальными выплатами на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Правозащитная организация Human Rights Watch забила тревогу: пенсионеры с оккупированных территорий не могут получить свои пенсии. Причиной назвали карантин, введенный из-за коронавируса.

"Связанные с пандемией ограничения сделали плохую ситуацию еще хуже, почти полностью отрезав доступ к пенсиям и обрекая многих пожилых людей на борьбу за то, чтобы оплатить даже базовые продукты питания", – заявила исследовательница HRW в Европе и Центральной Азии Лора Миллс.

Коронавирусные ограничения означали, что в течение четырех месяцев пенсионерам пришлось резко сократить потребление пищи, использование лекарств и необходимых средств гигиены.

Однако экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в комментарии OBOZREVATEL отметил, что в кризисе виноват не коронавирус, а Россия, которая уже седьмой год подряд оккупирует часть территории Украины.

"Я думаю, что Human Rights Watch должна давать более подробное и более корректное описание ситуации. Пенсионеры в ОРДЛО не могут получить вовремя выплаты не из-за проблем с получением пенсии у украинской власти. Пенсионеры не могут получить свои пенсии именно из-за агрессии российской власти", – пояснил Розенко.

Он подтвердил, что Донбасс сейчас находится на грани гуманитарной и социальной катастрофы.

Зато экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил в комментарии OBOZREVATEL, что HRW прежде, чем делать такие заявления, стоит почитать Минские соглашения. В частности, там прописан порядок выплат пенсий украинцам, проживающим на оккупированной территории.

Есть ряд условий, которые должны выполнить террористы "ДНР" и "ЛНР", чтобы Украина могла обеспечить пенсиями своих граждан в ОРДЛО. Среди них:

прекращение обстрелов в Донбассе

обмен пленными

отвод тяжелого вооружения

проведение выборов

"Вместо того, чтобы обвинять Украину, они лучше пусть обвиняют боевиков, которые продолжают стрелять. Поскольку, даже первый пункт Минских соглашений не выполняется. Украина выплачивает пенсии на своей территории – которую она контролирует. Через органы Пенсионного фонда, которые являются частью органов государственной власти. Поэтому те, кто хотят получать пенсии, приезжают на подконтрольную территорию и там их получают. Им создают проблемы – этот вопрос к боевикам", – объяснил Рева.

Стоит заметить, что в заявлении HRW ни слова не сказано о том, что именно террористы ОРДЛО мешают пенсионерам пересекать границу и забирать пенсии. Хотя именно контролируемые Россией боевики создают такие препятствия.

Какой должна быть реакция Украины

Рева предложил HRW обратиться к оккупантам, поскольку Украина приняла закон о деоккупации Донбасса. Однако именно из-за постоянных срывов договоренностей по прекращению огня так и не удалось реализовать основные положения документа.

"У нас есть закон, который предусматривает деоккупацию. Обратиться к Кремлю, и спросить: до каких пор вы будете нарушать права тех граждан, которые живут на оккупированных территориях? До каких пор вы будете мешать им получать пенсии? А не говорить украинской власти: почему вы не платите? Потому что мы не контролируем эту территорию. И не надо все ставить с ног на голову", – отреагировал Рева.

По его словам, суть проблемы заключается в том, что оккупанты не пропускают пенсионеров на подконтрольную Украине территорию за пенсиями, а в ОРДЛО нет органов Пенсионного Фонда, чтобы платить помощь там. А позиция Украины такая – деньги боевикам на оккупированную территорию возить никто не будет. Поэтому проблема и не решается.

Законопроект о пенсиях на Донбассе

Еще в 2019 году тогда новоназначенный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо выступил за восстановление выплат украинских пенсий жителям ОРДЛО.

"Прежде всего – это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги", – написал он.

Сивохо назвал цифры: более 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию.

После этого, в ноябре, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Россией Донбасса.

Этим проектом нардепы предложили:

предоставить людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;

в случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

отменить обязательность регистрации пенсионеров как ВПЛ для получения пенсий;

выплачивать задолженность пенсии без срока давности (сейчас действует лимит – 3 года).

Законопроект о пенсиях в ОРДЛО Сайт Верховной Рады

Законопроект о пенсиях в ОРДЛО Сайт Верховной Рады

Однако уже в феврале Рада провалила голосование за законопроект и отправила документ на доработку. После этого Сивохо заявил, что народные депутаты саботируют политику президента Украины Владимира Зеленского.

"Верх цинизма... Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина", – заявил он.

В мае проблема с выплатами пенсий на Донбассе проявилась наиболее остро – блокпосты из-за пандемии коронавируса были полностью закрыты на карантин. По словам начальника ПФУ в Донецкой области Натальи Советов, ситуация с пенсиями на неподконтрольных территориях и без этого сложная. Выплаты на местах невозможны из-за отсутствия бумажных пенсионных дел, официальных представительств Пенсионного фонда и других проблем.

Однако она успокоила, что пенсии после окончания карантина выплатят всем, кто соблюдает требования действующего законодательства. По ее словам, деньги в наличии есть, надо только дождаться, когда стабилизируется ситуация с эпидемией в стране

По мнению Розенко, в ситуации, сложившейся на Донбассе, вины Украины нет.

"Именно агрессия России привела к тому, что часть жителей оккупированной Украины не может вовремя и в полном объеме получать свои пенсионные выплаты. Вины Украины в этом вопросе нет. Мы прекрасно понимаем, что ситуация с пенсионными выплатами на оккупированной территории может наладиться лишь в одном случае – в случае деоккупации части Донецкой и Луганской области и Крыма. Тогда все проблемы исчезнут", – пояснил экс-министр.

При этом, даже несмотря на карантин, на подконтрольной Украине территории нет никаких проблем с выплатами пенсий.

"Они платятся вовремя и в полном объеме – пенсии повышаются, пенсии индексируются и таким образом власть предыдущая и нынешняя полностью выполняет свои обязательства перед пенсионерами. Единственное, что может сделать мировое сообщество, в том числе HRW, ОБСЕ, ООН и т.д. – добиваться скорейшей деоккупации украинских земель", – заявил Розенко.

Стоит отметить, что на оккупированной территории Донбасса с 2014 года не работают украинские банки, органы власти, отделения казначейства, органы Пенсионного Фонда и соцзащиты. Поэтому никаких возможностей для того, чтобы выплачивать там пенсии вовремя и в полном объеме, у Украины нет, подчеркнул Розенко.