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/Новости экономики

Россия продает уголь из "Л/ДНР": стало известно кому

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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия продает уголь с неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в Турцию.

По его словам, РФ смешивает украинский уголь с российским, чтобы его нельзя было идентифицировать, передает "Радио Свобода".

"Потом уголь идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование", – отметил Климкин.

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Глава МИД акцентировал внимание на том, что у его ведомства есть обоснованные подозрения, что именно такой уголь продают и в Польшу.

"Я позавчера об этом тоже с господином (министром иностранных дел Польши Яцек. – Ред.) Чапутовичем говорил", – резюмировал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики России Сергей Назаров признал, что Москва продает на международных рынках добытый в "Л/ДНР" уголь.

Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Объекты
ДНРМинистерство иностранных дел Украины
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Коварные турки и двуличные пшеки! Треба негайно закидать их посольства углем и пострыбать в кастрюльках
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Ivan Rus
Ivan Rus
Обоснованные подозрения клима чугункина замкнуть ему в дупу, ахахаха торгуют и с ним не деляца? Ахахаха
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3
3
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Хи хи. РФ его ещё и на Украину продает. 70 процентов угля укропы покупают у нас.
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