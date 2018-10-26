Россия продает уголь из "Л/ДНР": стало известно кому

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия продает уголь с неподконтрольной украинской власти территории Донбасса в Турцию.

По его словам, РФ смешивает украинский уголь с российским, чтобы его нельзя было идентифицировать, передает "Радио Свобода".

"Потом уголь идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование", – отметил Климкин.

Глава МИД акцентировал внимание на том, что у его ведомства есть обоснованные подозрения, что именно такой уголь продают и в Польшу.

"Я позавчера об этом тоже с господином (министром иностранных дел Польши Яцек. – Ред.) Чапутовичем говорил", – резюмировал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономики России Сергей Назаров признал, что Москва продает на международных рынках добытый в "Л/ДНР" уголь.