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МирСпорт

С подачи ФСБ: Россию уличили в посягательстве на секретные объекты Украины

3.4тЧитать новость на украинском

Российская фирма "Интерстройтоннель", которая сотрудничает с ФСБ, принимает участие в тендере на строительство новой ветки метрополитена в Киеве.

Владельцем является некий Владимир Петрук, который занимается строительством метро в Москве. По мнению военного журналиста Мирослава Гая, таким образом Россия планирует подобраться к секретной инфраструктуре Украины.

"И все бы ничего, если бы Владимир не управлял строительными фирмами в Москве и не строил там метрополитен. Дело в том, что метро исторически является стратегическим объектом инфраструктуры. Метро - режимный, секретный объект. Для тех кто не знает, метрополитен является еще и бомбоубежищем, а также местом хранения стратегических запасов на случай ЧП и войны", - написал он в блоге на OBOZREVATEL.

Журналист пояснил, что для работы над таким проектом, как метро в РФ, необходимо пройти разрешительную систему ФСБ и сотрудничать с ней.

"Так что же получается, владелец московских фирм, сотрудничающий с ФСБ, пытается получить доступ к стратегическому объекту системы безопасности Украины. Господин Петрук давно озвучил свое отношение к российско-украинской войне и еще в 2017-м выступил за расширение экономических связей. А я вам скажу, что тут дело не только в экономике. Россияне хотят получить доступ к режимному объекту еще и за наши с Вами деньги", - написал Гай.

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Он с иронией отметил, что может уже стоит сразу пригласить ФСБ и ГРУ РФ на постройки стратегических объектов Украины.

"Зачем все эти тендеры. Одни проблемы от него", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля появилась информация, что "Укрзалізниця" планирует закупить в России 96 значков "Почетный железнодорожник" на сумму почти 182 тыс. рублей (77 тыс. гривен). В результате разгоревшегося скандала тендер был остановлен.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководители украинских предприятий, осуществляющие закупки в России, должны нести уголовную ответственность.

Персона
Мирослав Гай
Место
УкраинаКиев
Объекты
УкраинаметроРоссия
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"По мнению военного журналиста Мирослава Гая" Это тот, который Коминтерново брал?Очень авторитетный специалист
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Каракулов Дмитрий
Каракулов Дмитрий
Нашли тайну!)))
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