Россия отсудила у Украины известную кондитерскую фабрику

Сбербанк России отсудил кондитерскую фабрику "АВК", которая расположена в оккупированном Донецке.

В частности, Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил иск российского финучреждения и в счет погашения задолженности "АВК" на 56 млн долларов решил обратить взыскание на недвижимое имущество, принадлежащее украинской компании, сообщает Finbalance.

В частности, речь идет о целостном имущественном комплексе площадью 22,2 тыс кв.м, расположенном по адресу г. Донецк, ул. 1-я Александровка, 9д. Такой же адрес имеет кондитерская фабрика "АВК" в оккупированном городе.

"Обращение взыскания на имущество должно произойти путем продажи через публичные торги, в рамках процедуры исполнительного производства по цене продажи на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки, проведенной субъектом оценочной деятельности при осуществлении исполнительного производства" , – отмечается в судебном решении.

Конечными бенефициарами кондитерской фабрики "АВК" является Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

По словам Авраменко, до 2014 году 70% доходов "АВК" приходилось на российский рынок, на нем группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Москвой эмбарго в 2014 году этот рынок был полностью потерян. Также были потеряны две трети производственных мощностей в Донецке и Луганске.

В 2016 году бизнесмен констатировал, что кредиторами компании являются банки страны-оккупанта и переговоры с ними вести сложно.

Сбербанк России отсудил кондитерскую фабрику "АВК" Экономическая правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Проминвестбанк", который принадлежит российскому государственному "Внешэкономбанку", отсудил у кондитерской фабрики "АВК" завод в Днепре за долги.

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