Россия остановила "Северный поток": Украина докопалась до истинной причины

Российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" на профилактику, вероятно, из-за редкой формы агрессивной ржавчины.
Об этом заявили в НАК "Нафтогаз-України". Компания также подчеркнула, что еще неделю назад РФ приостановила транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа" якобы тоже на ремонт.
"А в прошлом году "Северный поток" останавливали несколько раз и каждый раз ремонт длился дольше, чем предыдущий. Вероятно, в газпромовских газопроводах завелась редкая форма агрессивной ржавчины", – сказано в сообщении.
В НАК напомнили, что украинская ГТС готова к увеличению заявки на транзит.
"Пропускная способность нашей ГТС в направлении Европы – больше, чем "Северного потока" и "Ямал-Европы" вместе, а останавливать нашу транзитную систему на время профилактики не нужно", – заключили в компании.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля обе нитки морского газопровода "Северный поток" были остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания.
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