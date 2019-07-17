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Россия остановила "Северный поток": Украина докопалась до истинной причины

31.5т Читать материал на украинском

Российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" на профилактику, вероятно, из-за редкой формы агрессивной ржавчины.

Об этом заявили в НАК "Нафтогаз-України". Компания также подчеркнула, что еще неделю назад РФ приостановила транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа" якобы тоже на ремонт.

"А в прошлом году "Северный поток" останавливали несколько раз и каждый раз ремонт длился дольше, чем предыдущий. Вероятно, в газпромовских газопроводах завелась редкая форма агрессивной ржавчины", – сказано в сообщении.

В НАК напомнили, что украинская ГТС готова к увеличению заявки на транзит.

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"Пропускная способность нашей ГТС в направлении Европы – больше, чем "Северного потока" и "Ямал-Европы" вместе, а останавливать нашу транзитную систему на время профилактики не нужно", – заключили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля обе нитки морского газопровода "Северный поток" были остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания.

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Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2 Россия НАК "Нафтогаз" Газпром
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"редкая форма агрессивной ржавчины"© это что?! украинцы совсем отупели???
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Diego Lena
Diego Lena
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1
1
Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-лов поразила формулировка - "плановая профилактика"! Эти свиньи представить себе не могут, что любую технику надо обслуживать.
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3
4
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Александров Сергей, а вы, "спецы кремлевского разлива", обслуживаете не только технику и не только планово...
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1
0

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