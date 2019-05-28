"Россия держала нас за дураков": Британия признала крупную ошибку

Россия держала Великобританию за дураков в вопросе отмывания денег российских олигархов.

"В середине нулевых годов я ругал высокопоставленного министра-лейбориста за лакейничество перед русскими. Это было время, когда олигархи были еще в моде, когда диссидентов еще не травили на Пикадилли, и до того, как Владимир Путин вторгся в Крым и восточную Украину", – заявил обозреватель The Times Джон Кэмпфнер, передает InoPressa.

По его словам, все знали, что Лондон стал центром отмывания денег для богатых россиян. Однако правительство долгое время ничего не делало с этим.

"В конце концов, все изменилось. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ужесточила правила и группе олигархов было либо отказано в визах, либо их выдача была отложена", – добавил Кэмпфнер.

В то же время журналист признает, что этого было слишком мало и все это было слишком поздно.

"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели", – резюмировал Кэмпфнер.

Лондон стал центром отмывания денег для богатых россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами.

В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзья Аркадию и Борису Ротенбергам.

Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

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