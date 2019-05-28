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МирСпорт

/Новости экономики

"Россия держала нас за дураков": Британия признала крупную ошибку

9.3тЧитать материал на украинском

Россия держала Великобританию за дураков в вопросе отмывания денег российских олигархов.

"В середине нулевых годов я ругал высокопоставленного министра-лейбориста за лакейничество перед русскими. Это было время, когда олигархи были еще в моде, когда диссидентов еще не травили на Пикадилли, и до того, как Владимир Путин вторгся в Крым и восточную Украину", – заявил обозреватель The Times Джон Кэмпфнер, передает InoPressa.

По его словам, все знали, что Лондон стал центром отмывания денег для богатых россиян. Однако правительство долгое время ничего не делало с этим.

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"В конце концов, все изменилось. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ужесточила правила и группе олигархов было либо отказано в визах, либо их выдача была отложена", – добавил Кэмпфнер.

В то же время журналист признает, что этого было слишком мало и все это было слишком поздно.

"Русские держали нас за дураков, и мы так себя и повели", – резюмировал Кэмпфнер.

Лондон стал центром отмывания денег для богатых россиян

Лондон стал центром отмывания денег для богатых россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами.

В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзья Аркадию и Борису Ротенбергам.

Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

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Великобритания
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Решетников Александр
Решетников Александр
Токсичная Орда отравила не только Скрипалей. Украденная у росбыдла капуста отравила финансовую систему всего Запада. Абрашка заразрешение на реконструкцию стадиона Челси раздал благодарным лондонцам 500 миллионов фунтов, таким образом удвоив смету. Невозобнавляемые ресурсы питоРашки рассосались среди проживающих по соседству со стадионом англичан за.... шум, тень и увеличение транспортной нагрузки на улицы.. А репоеды все бредут в своих Мухосрансках по-колено в грязи чтоб посрать в яму.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Да...мы всегда держим англичней за высокомерных...дурачков и всегда их имеем)))))))))))
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Добрыня .
Добрыня .
Пидоров Андрей, Говоря " Мы" , ты имеешь в виду - ты и твои глисты ? Или ты причисляешь себя к олигархам ?
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