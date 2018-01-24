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Риск-менеджмент: в Украине ProZorro защитили от мошенников

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Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законы по осуществлению мониторинга закупок.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Так, документ позволяет органам государственного контроля осуществлять эффективный мониторинг закупок с целью предотвращения нарушений в этой сфере и соблюдения заказчиками законодательства на всех стадиях закупки.

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Сообщается, что закон будет способствовать предотвращению потерь публичных денежных средств путем усиления контроля за публичными закупками, а также создает условия для преодоления коррупции в этой сфере.

Порошенко подчеркнул, что платформа ProZorro уже оздоровила сектор государственных закупок, сэкономив десятки миллиардов бюджетных средств.

Президент отметил, что подписанные им изменения в закон о государственных закупках вводят автоматический риск-менеджмент в закупках.

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"В онлайне будет работать система риск-индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях вычислить тех, кто хочет обойти систему", - подчеркнул Порошенко.

Ранее в эксклюзивном материале "Обозреватель" рассказал, как коррупционеры массово наживаются на госзакупках в Украине.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Петр Порошенко
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