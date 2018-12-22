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Массово выехали за границу: Рева озвучил шокирующее число украинских заробитчан

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Более трех миллионов украинцев на постоянной основе работают за границей, при этом от семи до девяти миллионов едут на сезонные заработки.

Такие цифры озвучил министр социальной политики Андрей Рева во время своей пресс-конференции в субботу, 22 декабря. "По данным миграционной службы, на постоянной основе работают за пределами Украины 3,2 млн наших граждан. На непостоянной — цифра колеблется от 7 до 9 млн украинцев", — заявил он.

Министр подчеркнул, что Украина уже наладила партнерские отношения с рядом стран, где работают наши граждане с целью подписания двусторонних соглашений, регулирующих вопросы миграции и трудоустройства. В частности, он напомнил, что такое соглашение было подписано 7 декабря в Киеве во время визита президента Литвы Дали Грибаускайте.

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Рева также добавил, что больше всего украинских заробитчан работают в Польше — 2 миллиона. При этом только половина из них устроена там легально.

"Больше всего украинцев сегодня работает в Польше — 2 млн. Миллион из них работает легально, а в польскую пенсионную систему платят взносы только 400 тысяч наших граждан. При этом 600 тысяч официально устроенных украинцев не платят социальные взносы ни там, ни здесь. А миллион работает нелегально", — пояснил министр.

Массово выехали за границу: Рева озвучил шокирующее число украинских заробитчан

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины — сокращение населения. Ранее Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за границей, а страны Европейского Союза — не исключение.

Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн.

Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Трудовая миграция из Украины
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Тег
трудовая миграция
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Дудко Олег
Дудко Олег
В отличии от гейропы, украинцы в России работают официально и законно
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Когда таким как Рёва поурежут зарплату и простым людям поднимут,количество желающих поубавится.Когда руководитель Укрпошты сам себе назначает зарплату выше канцлера ФРГ,почтальонам остаётся только уволиться.
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Пигин Макс
Пигин Макс
За це стоял майдан!
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