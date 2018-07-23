"Развод для лохов": Украину предупредили об очередной уловке "Газпрома"

В ближайшем будущем Украина не сможет выбить из "Газпрома" компенсацию по решению Стокгольмского арбитража.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний на "Главреде", отметив, что процесс взыскания затянется надолго.

"Затянуться это может очень надолго, потому что у "Газпрома" достаточно ресурсов, чтобы заиграть эту тему очень мощно. Учитывая коррумпированность европейских чиновников и ресурсы "Газпрома", они могут затянуть все на очень долгое время. Думаю, они и в следующем году еще не заплатят. Они будут сейчас торговаться, предлагая сохранить транзит", – рассказал он.

При этом вопрос транзита через Украину после 2019 года эксперт назвал "еще одной проблемой, о которой не говорят".

"Никто ничего в этом направлении не делает. То, что они ездят по Европе, рассказывая немцам о том, как это все опасно — без толку. Немцы смотрят на наших, как на идиотов: "Ну и? Нам это выгодно. Нам напрямую предложили активы, дали нам скидку, Россия строит газопровод за свой счет. Это выгодно немецкому бизнесу". И что тут сделаешь? Ничего", - заявил Загородний.

Эксперт уточнил, что такое положение дел является нарушением правил ассоциации.

"В ассоциации прописано, что европейцы должны сохранить транзит, правда, там не написано — в каких объемах. Русские говорят: "Хорошо, 15 млрд кубометров". Но Украине это не выгодно. Нам дешевле в таком случае демонтировать ГТС", – констатировал он.

И добавил: "Все это "развод для лохов", в том числе со стороны европейцев. Как бы там Меркель не успокаивала Украину, но для нас это будет значить, что враз не станет 1% ВВП. Немцы же четко следуют своим интересам: они сами хотят продавать газ Европе и стать газовым хабом Европы. Они нам пытаются рассказывать, что сохранят транзит и т.д. Нет, так не пойдет. Подписывайте тогда конкретные бумаги".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Таким образом общая сумма долга "Газпрома" перед "Нафтогазом" с учетом штрафов и пени за просрочку по выплате компенсации возросла до $2,62 млрд.