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Разрушительная для России газовая директива ЕС одобрена: итоги голосования

6.4тЧитать материал на украинском

Европарламент окончательно одобрил поправки к газовой директиве, охватывающие морские газопроводы, в том числе, российские "Северные потоки".

Об этом свидетельствуют результаты голосования пленарной сессии ЕП, передает "РИА Новости". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в пользу документа на пленарной сессии ЕП. Теперь предстоит заключительное одобрение поправок Советом стран ЕС на уровне министров.

"Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей платить гораздо более высокие счета за электроэнергию. Это отличные новости для наших граждан, промышленности и нашей общей безопасности в ЕС", - передает ТАСС слова главы комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, польского евродепутата Ежи Бузека, который стал автором проекта

Согласно законопроекту, новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным правилам, которые сейчас распространяются на наземные трубы.

Разрушительная для России газовая директива ЕС одобрена: итоги голосования

Среди них разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, так называемый "анбандлинг", то есть когда компания не может добывать "голубое топливо" и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.

Новшества газовой директивы:

  • половину мощности трубы должны оставить для независимых компаний;

  • оператором газопровода должен быть не связанный с "Газпромом" Nord Stream 2 AG, а независимая компания;

  • Германия получит право ограничивать действия директивы по согласию с Еврокомиссией.

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Отмечается, что компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и эксплуатации "Северного потока-2", принадлежит "Газпрому", который планирует прокачивать газ по этой трубе. Что касается действующего "Северного потока", то компания Nord Stream AG занималась строительством и является оператором газопровода, ее мажоритарный акционер – также "Газпром" с долей в 51%.

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Тема
Северный поток-2
Теги
Северный поток - 2РоссияЕвросоюзгаз
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
То есть теперь наконец вислоухие запануют ?
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
В сети вновь высмеяли очередную украинскую перемогу.
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andrei andrei
andrei andrei
Таки разрушительные?:-))) Т.е. Европа сама себя крушить начнет?:-))) Шаровары идите стирайте, пригодятся к зраде!
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