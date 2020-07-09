Каждый третий законопроект от Рады признан Минфином нереалистичным: в антилидерах "слуги" и ОПЗЖ

Около 33% законопроектов от Верховной Рады Украины, поданных за время карантина, признаны Министерством финансов как нереалистичные.

Больше всего таких законопроектов зарегистрировали "слуги народа", сообщил в Facebook Комитет избирателей, ссылаясь на данные Минфина. С 11 марта по 1 июля ведомство проанализировало 607 документов, 203 из них не поддержало.

Нардепы от "Слуги народа" подали в парламент 108 таких проектов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 61, "Батьківщина" – 42, "Европейская солидарность" – 22, "Голос" – 21.

Отмечается, что депутаты разных фракций могли быть среди авторов одного и того же законопроекта.

Министерство финансов рассматривало влияние предложений на показатели бюджета, возможности финансового обеспечения в бюджетном периоде и соответствие законам, регулирующим бюджетные отношения.

Как отметил глава КИУ Алексей Кошель, одной из главным тем законопроектов, зарегистрированных во время карантина, стал вопрос борьбы с коронавирусом. Депутаты часто регистрировали проекты, которые должны предоставлять финансовые льготы для бизнеса, обеспечивать финподдержку населения и рост экономики.

"Однако их авторы не объясняли, откуда взять средства на реализацию таких предложений и как компенсировать разницу в десятки и сотни миллионов гривен, которые могли не поступить в Госбюджет", – пояснил Кошель.

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Скриншот

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Как писал OBOZREVATEL, в Украине путем проверки юристами законопроектов с точки зрения возможных заложенных коррупционных интересов создадут "барометр коррупции", заявил ранее Михеил Саакашвили.