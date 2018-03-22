Рада не дала антикоррупционерам отсрочку по е-декларациям

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроекты №8120 и №8120-1, которыми предлагалось отложить подачу е-деклараций для антикоррупционных активистов.

За включение в повестку дня соответствующих вопросов проголосовало менее 200 депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента.

Председатель Рады Андрей Парубий неоднократно ставил №8120 и №8120-1 на голосование, однако законопроекты ни разу не набирали необходимых 226 голосов.

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Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов предлагал парламенту продлить срок подачи е-деклараций членами антикоррупционных организаций до 1 июля текущего года, а депутат Сергей Лещенко – до 1 апреля 2019 года

При этом комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции ранее рекомендовал парламенту поддержать любой из зарегистрированных законопроектов об отсрочке подачи первых е-деклараций представителями антикоррупционный общественных объединений.

Напомним, 23 марта 2017 года парламент внес изменения в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Соответствующий законопроект поддержали 268 народных депутатов.

Изначально законопроект был направлен на освобождении солдат и младших офицеров от подачи е-деклараций. Однако в ходе рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки. В частности, закон обязывал подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций.

Правозащитные организации и международные партнеры раскритиковали введение обязательной подачи е-деклараций для антикоррупционных активистов и призвали отменить эту норму.

Как сообщал "Обозреватель", 7 февраля 2018 года президент Петр Порошенко предложил заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на расширенные отчеты.